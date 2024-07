Ansoumana Dione défend le ministre de la santé contre les syndicats

Nominations au MSAS : Ansoumana DIONE déchire le communiqué du SAMES et félicite le Ministre Ibrahima SY.

C’est avec beaucoup de regret que j’ai lu le Communiqué du Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), fustigeant les récentes nominations du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY.

Moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par ailleurs, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, je tiens à préciser, ici et maintenant, que le SAMES vient encore de s’illustrer de la manière la plus ridicule et irresponsable. En réalité, ce communiqué est indigne d’un syndicat qui se respecte. Que l’on se dise la vérité. Leur sortie virulente et injustifiée contre la tutelle, constitue une insulte grave à tout le peuple sénégalais.

Dans les hôpitaux, les populations peinent à trouver des médecins, tout simplement parce que la plupart de ces derniers se bouscule pour occuper des postes, uniquement pour s’enrichir. Au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, des médecins sont arbitrairement nommés dans beaucoup de postes, ce qui constitue d’ailleurs des sources de blocage pour le tout le système. Comment un Médecin pouvait être nommé Secrétaire Général du Ministère, à la place d’un Administrateur civil principal ?

Non, il faut que le SAMES se ressaisisse et arrête ce chantage contre le Ministre Ibrahima SY qui n’a que rétablir l’ordre pour la bonne marche du système. Nous ne trouvons aucune infraction dans la nomination du chef de la Division SIDA.

Nous tenons à dire au Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar et à son Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO que le nouveau Ministre de la Santé et de l’Action Sociale est bien sur la bonne voie pour apporter les réformes nécessaires, afin de répondre aux nombreuses attentes des populations, en la matière. Monsieur le Ministre Ibrahima SY, je vous félicite, moi Ansoumana DIONE, pour toutes ces nominations et je vous réitère ma disponibilité à vous accompagner pour la réussite de votre mission.

Kaolack, le 05 juillet 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)