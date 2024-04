Ministère de la santé : Ibrahima Sy a pris les commandes

La cérémonie de passation de service a eu lieu ce vendredi 12 avril 2024 dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale entre le ministre sortant et le ministre entrant. Le tout nouveau ministre, Dr Ibrahima Sy a estimé pendant sa prise de parole que le système de santé a besoin de se réinventer pour répondre de manière adéquate aux besoins des Sénégalais.

Le docteur promet de faire de son mieux pour hisser le secteur pendant son magistère. « Face aux défis sanitaires émergents auxquels fait face notre société, notre système de santé a besoin de se réinventer répondre de manière adéquate aux besoins de nos concitoyens en matière de de soins de santé et de bien-être social. Pour ce faire, nous devrons diagnostiquer les maux de notre système de santé, comprendre globalement l’environnement de soins de nos malades et investir dans le secteur de la santé pour apporter des solutions efficaces, économiquement et socialement acceptables dans le cadre de l’équité territoriale en santé », a déclaré Ibrahima Sy.

La ministre sortante, Marie Khemess Ngom a rendu un hommage à Macky Sall, désormais ancien chef de l’Etat. « Je voudrais, en ce moment solennel de passation de témoin, rendre grâce à Dieu et exprimer toute ma gratitude au Président Macky SALL pour l’opportunité qu’il m’a offerte de servir mon pays à un niveau de responsabilité si élevé. C’est un honneur et une responsabilité que j’ai portés avec fierté et dévouement », a-t-elle souligné.