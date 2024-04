La nouvelle ministre des Sports a failli refuser sa nomination…

Première femme à occuper le ministère des Sports, Khady Diéne Gaye a pris fonction ce vendredi à son département, mais aussi comme ministre de la Jeunesse et de la Culture. Lors de son discours, elle a révélé avoir failli refuser le poste.

« Quand on m’a appelé pour me confier le poste (de ministre des Sports, de la Culture et de la Jeunesse), j’ai failli refuser car la tâche ne sera pas facile. Mais quand j’ai pensé à mes proches, aux gens avec qui j’ai cheminé de l’Université Gaston Berger jusqu’à l’INSEPS où nous avons été formés… Ils m’ont rassuré que nous allons, ensemble, gérer cette fonction. Je ne suis pas sexiste ni féministe, mais je compte sur vous les dames, pour qu’on réussisse ensemble », a-t-elle déclaré dans son propos rapporté par Seneweb.

Khady Diéne Gaye souhaite mettre son empreinte dans le département sportif et de la culture, mais a également insisté sur l’éthique. « Aux membres du département, je vous demande de vous approprier les directives du Président Bassirou Diomaye Faye, qui sont Joub, Joubeul et Joubanti ! Je suis consciente des défis majeurs qui nous attendent et j’attends de chaque individu qu’il s’engage pleinement pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés », a ajouté la ministre.