Ansoumana Dione demande à Macky de dissoudre le CESE

Face à la demande sociale : Ansoumana DIONE prône la dissolution du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Le Sénégal est arrivé à un tournant extrêmement décisif, suite aux séries de manifestations, très violentes et meurtrières, relatives à une triste histoire de viol, présumé, opposant l’Honnorable Député Ousmane et la masseuse Adji SARR. Quelques jours seulement ont suffi, pour que le peuple sénégalais exprime toute sa colère, née de la mauvaise gestion de ses préoccupations, par le régime en place.

Contrairement au Président Abdou DIOUF qui avait tardivement compris, en 2000, que des changements s’imposaient au Sénégal, le chef de l’Etat Macky SALL, lui, très chanceux, s’en est rendu compte au moment opportun. Maintenant, il ne lui reste plus qu’à prendre ses responsabilités, pour la satisfaction de la demande sociale, jusqu’ici, restée sans solution, depuis son accession au pouvoir en 2012.

Dans cette perspective de résolution de cette demande sociale, le chef de l’Etat Macky SALL doit dissoudre, entre autres, le Conseil Economique, Social et Environnemental. Cette Institution inutile, n’a plus sa raison d’être, vu les nombreuses urgences de l’heure dont l’épineux problème des malades mentaux errants et les enfants de la rue. Attention, il ne s’agit plus de dire aux populations : je vous ai compris.

Rufisque, le 10 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)