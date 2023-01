Ansoumana Dione : « Personne ne peut détrôner le Président Macky Sall »

A la prochaine élection présidentielle, prévue en 2024, le tout le monde sait que le chef de l’Etat Macky SALL n’y participera pas. Comment des leaders politiques, ne disposant point de programmes ou d’arguments, pretendent-ils vaincre un Président sortant, qui n’est plus candidat à sa propre succession ? Dieu l’a béni. Comme nous le savons tous, la présidentielle de 2024 sera une élection toute particulière, en ce sens qu’elle permettra au peuple sénégalais de choisir librement un chef d’Etat, contrairement en 2000, 2012 et 2019. Le Président Macky SALL restera donc imbattable.

Que tous ceux-là qui aspirent à gouverner le Sénégal, arrêtent la manipulation. La présidentielle de 2024 est une élection de choix et non un quelconque combat contre le Président Macky SALL. Qui, effectivement, pourra continuer à servir le Sénégal, à l’international, par exemple. Dans ce contexte d’exploitation de nos nouvelles ressources naturelles, notre pays a plus que besoin de paix et de stabilité, d’où l’importance pour tous les candidats à cette présidentielle de 2024, de travailler pour la consolidation de notre cohésion sociale. A nos programmes et vive notre démocratie !

Rufisque, le 06 janvier 2024,