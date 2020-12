Ansoumana Dione retourne au ministère de la Santé…ce lundi !

Lundi de danger chez Abdoulaye DIOUF SARR avec Ansoumana DIONE.

Qui avait donné des instructions, ce vendredi 18 décembre, aux gendarmes, pour interdire l’accès du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, au Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) ? Que l’auteur de cet abus de pouvoir se signale.

Ce lundi 21 décembre 2020 à 10 heures, Ansoumana DIONE y retournera pour plus d’informations sur cette affaire qui, à coup sûr, va emporter le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale et certains de ses proches collaborateurs dont la Directrice Générale de l’Action Sociale, le Docteur Arame TOP SENE, poursuivie devant la Justice, pour escroquerie sur des masques et gèles hydroalccoliques, destinés à l’ASSAMM. En réalité, c’est le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR qui perd ainsi son bras de fer avec Ansoumana DIONE.

Pour rappel, le Président de l’ASSAMM exige sa démission afin que le chef de l’Etat Macky SALL puisse mettre en place une nouvelle équipe, capable d’élaborer des stratégies inclusives contre la Covid-19 et pour une bonne prise en charge des besoins des populations en matière de santé et d’action sociale.

Rufisque, le 20 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)