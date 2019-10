Ansoumana Dione veut débarrasser Dakar de ses…fous

Ansoumana DIONE s’engage à débarrasser Dakar de ses malades mentaux en trois jours.

Au Sénégal, la folie chez les femmes aux foyers, inquiète le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Selon Ansoumana DIONE, beaucoup d’hommes l’interpellent quotidiennement, à travers le pays, par rapport à leurs épouses, âgées entre 20 et 40 ans, qui souffrent de troubles mentaux. Malheureusement, pour la plupart des cas, leurs familles vivant dans la précarité, n’ont pas la possibilité d’assurer leurs traitements. Ce qui pose un réel problème d’insécurité, notamment pour leurs enfants, comme ce fût le cas à Thies et Kaolack, entre autres, où des femmes malades mentales avaient tué leurs enfants. Pour résoudre efficacement ce grave phénomène aux conséquences incalculables, Ansoumana DIONE qui dispose d’un important programme de prise en charge gratuite de malades mentaux au Sénégal, n’impliquant aucun moyen financier du gouvernement, n’attend que d’être reçu en audience par le chef de l’Etat Macky SALL. Mieux, trois jours seulement après cette rencontre, le Président de l’ASSAMM s’engage à débarrasser totalement notre Capitale, Dakar, de ses malades mentaux et présenter un nouveau Sénégal, avec zéro cas errant, d’ici à 2024.

Rufisque, le 26 octobre 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)