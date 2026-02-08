APR : Macky Sall nomme le Major Kandji

Le Président de l’Alliance pour la République (APR), Macky Sall, a procédé à une nouvelle nomination clé au sein des structures du parti. Le Major à la retraite Aliou Kandji a été officiellement nommé Directeur du Département chargé des Questions Stratégiques de l’École du Parti.

Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation et de renforcement des capacités in du parti. Le gendarme à la retraite aura pour mission principale de piloter la réflexion doctrinale, d’élaborer des notes d’orientation stratégique et de superviser la formation des cadres et militants de l’APR.