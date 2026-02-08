Le lutteur Thiatou Yoff a perdu son combat contre Claudio Istrate

Le lutteur Thiatou Yoff a perdu son combat de kickboxing ce dimanche au Japon contre le combattant italien Claudio Istrate.

Le combat n’a pas duré plus d’une minute et Thiatou Yoff s’est frotté à la dure réalité monde du kickboxing. Face à l’expérimenté combattant italien déjà auteur d’une dizaine de combats, Thiatou Yoff qui faisait ses débuts, a voulu abréger le combat en se jetant sur son adversaire avec des crochets larges.

En fin stratège, Istrate va reculer pour aspirer son vis à vis avant de lui donner un crochet du gauche au menton. Thiatou Yoff est KO et perd ainsi ce combat quelques jours après avoir battu Fils de Balla en lutte avec frappe

