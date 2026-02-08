Babacar Ba appelle à la libération du journaliste Falil Gadio

Le coordonnateur du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a demandé la libération du journaliste de Sénégal 7, Falil Gadio, placé en garde à vue depuis le vendredi 6 février 2026.

Le journaliste a été interpellé dans le cadre de l’enquête ouverte après la diffusion d’un micro-trottoir contenant des propos jugés incitatifs à la violence. Son interpellation fait suite à l’arrestation de l’auteur des déclarations, qui appelait des jeunes chômeurs à commettre des agressions.

Pour Babacar Ba, Falil Gadio ne saurait être tenu responsable de ces propos. « Le journaliste Falil Gadio doit être libéré. Son intention n’a jamais été de nuire, mais simplement de remplir son devoir d’informer. Il ne peut donc être assimilé à une complicité volontaire », a-t-il déclaré dans des propos repris par Seneweb.

Le défenseur des droits de l’homme interpelle par ailleurs les autorités judiciaires sur le traitement réservé aux professionnels des médias. « Nous invitons les autorités judiciaires à faire preuve de tolérance à l’égard des journalistes dont le professionnalisme est avéré », a-t-il conclu.