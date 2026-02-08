Une famille adopte un doberman…quelques jours plus tard, il croque l’enfant de 3 ans

Récemment, une famille résidant à Goûts-Rossignol, en Dordogne, a adopté un doberman.

Samedi midi, l’enfant de 3 ans se trouvait avec le chien dans une pièce que son père venait de quitter.

Soudain, l’animal s’est jeté sur le petit garçon et l’a croqué à l’arrière du crâne et à l’oreille.

La victime a été transporté à l’hôpital d’Angoulême. Il est sorti de l’hôpital quelques heures plus tard.

L’enfant s’en tire pour quelques traces de crocs et une belle frayeur. Pour l’instant, on ignore ce qu’il adviendra de l’animal. De type doberman, il ne fait pas partie des races catégorisées comme dangereuses.

Source : F D