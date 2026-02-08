Les secours se trompent d’adresse…quatre membres d’une famille retrouvés morts

Le drame s’est produit mercredi soir à Porcari, en Italie.

A 19H58, les secours ont reçu l’appel d’un jeune homme de 22 ans qui était inquiet pour sa sœur de 15 ans qui était inconsciente dans son lit. Leurs parents étaient également présents dans la maison.

L’ambulance est arrivée dans leur rue à 20h03, mais ils se sont trompés d’adresse. Les secours se sont présentés au numéro 186 au lieu du numéro 168.

Ils ont sonné à la porte et aucune réponse. Ils ont interrogé les voisins et sollicité les carabiniers.

C’est n’est qu’à 21H40 que les secours se sont rendus compte de leur erreur. Mais il était déjà trop tard.

Dans la bonne maison, ils ont découvert les corps sans vie du jeune homme, Hajdar, de sa sœur Xhesika et de leurs parents, Arti et Jonida, âgés de 48 et 43 ans.

Tous ont vraisemblablement été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par une chaudière mal réglée. Deux carabiniers, manquant d’oxygène, ont été immédiatement pris d’un malaise et ont dû être évacués par ambulance.

