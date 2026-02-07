Trafic de carburant à Mbeubeuss : deux individus déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a déféré au parquet, le 4 février 2026, deux individus impliqués dans un trafic de carburant au préjudice d’un site de travaux situé à la décharge de Mbeubeuss, communément appelé le « site des Chinois ».

L’opération fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de vols récurrents de carburant sur ledit site. Déployés sur les lieux, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont intercepté un premier suspect circulant à bord d’un attelage hippomobile, transportant deux bidons remplis de carburant.

Interrogé sommairement, l’individu a reconnu avoir été sollicité par un tiers pour acheminer le produit vers un atelier clandestin installé à proximité. En se rendant sur les lieux indiqués, les policiers ont surpris plusieurs personnes qui ont tenté de dissimuler des récipients sous des détritus avant de prendre la fuite.

La fouille du périmètre a permis la saisie de quatre bouteilles supplémentaires contenant du carburant. À l’intérieur de l’atelier, les agents ont également découvert un camion dont le réservoir avait été fracturé. Le conducteur du véhicule a été interpellé sur place.

Les deux mis en cause sont passés aux aveux au cours de l’enquête. Toutefois, le chauffeur du camion a déclaré qu’une somme d’un million trois-cent mille (1 300 000) francs CFA, qu’il affirme avoir dissimulée dans la cabine du véhicule, n’a pas été retrouvée après l’intervention policière.

Le carburant saisi a été placé sous scellés au poste de police. Les deux suspects ont été mis à la disposition de la justice pour les besoins de la procédure.