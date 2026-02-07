Rufisque : Arrestation de l’agresseur d’une étudiante

La vidéo avait fait le tour de la toile. L’homme qui avait agressé une étudiante à la cité Tako a été arrêté par les éléments du commissariat central de Rufisque. Trois autres victimes d’agressions l’ont formellement identifié à la place Gabar, en présence des éléments du commissaire Massaly. Selon les informations de Seneweb, il s’agit de B. Mboup, conducteur de moto Jakarta, domicilié à Rufisque.

Les policiers enquêteurs ont effectué une perquisition sur les lieux. Ils ont découvert les habits qu’il portait au moment de l’agression, ainsi que des cahiers et des livres, à l’intérieur d’un domicile abandonné situé à la place Gabar.