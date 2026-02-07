Bandafassi : Diomaye pose la première pierre de l’ISEP de Kédougou

Après l’étape de Salémata, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à Bandafassi où il a procédé à la pose de la première pierre de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Kédougou. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet national ESPOIR-Jeunes, pilier de la politique gouvernementale de promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.

D’un coût global de 126 milliards de francs CFA, financé avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (AFD), le projet ESPOIR-Jeunes prévoit, à l’horizon 2028, la construction et l’équipement de huit nouveaux ISEP à travers le territoire national. Ces établissements ont vocation à former chaque année près de 24 000 jeunes bacheliers dans des métiers étroitement liés aux besoins de l’économie nationale, avec un fort ancrage territorial et une collaboration soutenue avec le secteur privé.

À Bandafassi, l’ISEP-Industrie de Kédougou incarne cette nouvelle génération d’instituts de formation professionnelle. Pensé comme un véritable écosystème de formation et de production, il intègre dès sa conception une unité industrielle fonctionnelle, permettant aux apprenants d’être formés au cœur des chaînes de valeur, de la conception à la production. L’ISEP dépasse ainsi sa vocation académique classique pour devenir un centre de création de valeur, orienté vers l’employabilité immédiate et le développement économique local.

Implanté sur une assiette foncière de 20 hectares, pour un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA, l’ISEP de Kédougou proposera des filières en adéquation avec les potentialités économiques de la région. Celles-ci concerneront notamment les secteurs des mines, de l’énergie solaire, de l’agriculture biologique, de l’élevage, de l’aquaculture, de l’écotourisme et de l’hôtellerie. L’institut contribuera ainsi à la structuration d’un pôle régional de compétences, adapté aux réalités et aux opportunités du Sénégal oriental.

À travers cet acte symbolique et structurant, le Chef de l’État réaffirme sa vision de faire de la formation professionnelle un choix stratégique et un puissant levier d’emploi, d’entrepreneuriat et de souveraineté économique. Les ISEP s’imposent comme un pilier central de la transformation du capital humain, en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050 et l’ambition de bâtir un développement fondé sur les compétences, la valeur ajoutée locale et l’insertion durable des jeunes.