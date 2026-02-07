Kédougou : Le Président pose la première pierre du LYNAQE à Salémata

Arrivé ce matin à Kédougou dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à Salémata à la pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE), un projet éducatif d’envergure nationale.

Cette initiative s’inscrit dans un programme structurant de l’État visant l’implantation de lycées d’excellence dans toutes les régions du pays. L’objectif est de corriger les déséquilibres territoriaux en matière d’accès à une éducation de haut niveau et de rapprocher les opportunités éducatives des populations, notamment dans les zones éloignées des grands centres urbains.

Inspirés des acquis des lycées d’excellence existants au Sénégal ainsi que de références internationales, les LYNAQE ambitionnent de répondre au déséquilibre entre les filières de formation. Ils mettent un accent particulier sur le développement des sciences et des technologies, en formant davantage de profils scientifiques capables de contribuer efficacement au développement national.

S’exprimant lors de la cérémonie, le Chef de l’État a rappelé que les LYNAQE ont pour vocation de stimuler l’innovation, la créativité et l’excellence académique, notamment dans les domaines des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Ces établissements offriront aux élèves un environnement propice à la rigueur intellectuelle, à la performance et à l’excellence, tout en répondant à un double impératif : améliorer la qualité des apprentissages et réduire les inégalités socioéconomiques dans l’accès à une formation d’élite.

Maillon stratégique des politiques publiques d’équité et de justice sociale dans le secteur éducatif, le LYNAQE constitue également un levier essentiel de formation du capital humain scientifique et technique. Il vise à renforcer la souveraineté nationale, soutenir l’innovation et accroître la compétitivité du Sénégal. Le concept Nation-Armée, au cœur du modèle, met en avant des valeurs de discipline, de rigueur, de civisme et de responsabilité dans le parcours scolaire des apprenants.

Chaque lycée LYNAQE prendra la forme d’un campus d’internat d’environ dix hectares, avec une capacité d’accueil de 600 élèves de la classe de 6ᵉ à la Terminale. Le recrutement se fera par concours national, avec un objectif de parité filles-garçons et une représentation équilibrée des territoires, incluant des élèves issus de l’enseignement franco-arabe ainsi que des élèves en situation de vulnérabilité. L’encadrement, co-construit par l’Éducation nationale et les Forces armées, conjuguera exigence pédagogique et cadre structurant, au service de la réussite scolaire et de la formation de citoyens responsables.

À travers cet acte fondateur posé à Salémata, le Président de la République réaffirme sa volonté de faire de l’excellence un puissant outil d’équité, de cohésion nationale et de préparation stratégique du Sénégal de demain, en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050.