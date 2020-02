APR : Mary Teuw Niane…l’homme à abattre

Isolé politiquement, l’ancien ministre Mary Teuw Niane est devenu l’homme à abattre au sein de l’Alliance pour la République (Apr). En effet, sa déclaration de candidature à la mairie de Saint-Louis le place, de facto, dans la liste déjà longue des « cibles mouvantes ».

Le journal L’Observateur dans sa parution de ce jeudi nous renseigne que, ses camarades de parti, « qui subodorent une trahison, soupçonnent une tentative de chevauchée solitaire en vue de l’élection présidentielle de 2024. »

Aujourd’hui, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur est accusé de diableries de toutes sortes. La dernière infraction politique pour laquelle il est lourdement condamné par « les magistrats comploteurs des tribunaux secrets du régime » est l’accusation de collusion avec le journaliste Pape Alé Niang qu’il aurait aidé dans la rédaction de son livre intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du Coud ».

Mais, toutes ces accusations sont des manœuvres pour préparer l’opinion de l’isolement en cours de Mary Teuw Niane rapporte le quotidien. Et le maître d’œuvre n’est personne d’autre que son camarade de parti et éternel rival : le beau-frère du Président, maire de Saint-Louis et tout puissant ministre des Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, Mansour Faye.