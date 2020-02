Guy Marius Sagna: L’ACTUS-Prpe du Tchad exige sa libération immédiate

L’internationalisation du combat pour la libération de Guy Marius Sagna semble porter ses fruits. L’Action Tchadienne pour l’unité, et le Socialiste/ Parti Révolutionnaire Populaire et Écologique (ACTUS-Prpe) exige la libération immédiate, inconditionnelle de l’activiste. Ce dernier est en détention à la prison du Camp pénal de Liberté 6 pour avoir manifesté devant les grilles du palais de la République contre la hausse du prix de l’électricité.

Dans un communiqué de presse rendu public par les activistes tchadiens et signé du secrétaire général Dr Ley Ngardigal Djimadoum, il est mentionné : « Notre Parti, ACTUS-prpe (Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme/Parti Révolutionnaire Populaire et Ecologique), signe la pétition et exprime son soutien indéfectible au Camarade Guy Marius Sagna, arbitrairement et injustement embastillé par le Gouvernement françafricain du Sénégal. »

Ainsi, il exige sa libération immédiate et inconditionnelle : « Nous exigeons sa libération immédiate, inconditionnelle et le dédommagement pour préjudices moraux et matériels que cette incarcération a occasionnés.»