APR…un responsable appelle à la refondation du parti

Oui, Monsieur le Président (APR), vous avez raison de taper sur la table.

Voilà huit années que L’APR est au pouvoir, mais de Dakar à Tambacounda, de Saint Louis à Kolda, les militants sont très remontés contre les responsables du Parti, qui ne mènent plus un travail à la base.

Face à une opposition en ordre de bataille, préparant activement les futures échéances électorales, l’APR a vraiment besoin d’une refondation, pour déjouer la déroute annoncée par nos adversaires

Monsieur le Président de l’APR, l’apparition de nouvelles formations politiques et de leaders « hors système » doit nous inviter à méditer, sur les faibles performances politiques de cette caste de responsables, qui s’est progressivement mise en place, depuis 2012 et même pas capable de s’acquitter de ses cotisations.

Oui ! Cette caste de leaders, évoluant en vase clos, s’éloigne de plus en plus de la base et ne défend que ses privilèges et ses prérogatives.

La refondation de notre parti, ne se fera pas sans les jeunes. En effet, notre parti regorge de jeunes loups, aux dents longues, capables d’apporter la réplique, aux plus téméraires des chefs de partis politiques en face, parce qu’ayant déjà administré à l’opposition une de ces défaites, dont elle se remémorera pendant longtemps.

Aliou SALL, Maire de la ville de Guédiawaye. Ville, qu’il gère avec intelligence.

Un homme qui irrite par ses ambitions.

Le Président de L’AMS, victime de son lien de parenté avec le Président de la République, demeure une valeur sûre de la génération actuelle.

Ses fidèles militants et ses amis souffrent le martyr, car convaincus que les qualités de l’homme, ne se sont pas encore exprimées à fond.

Néné Fatoumata Tall a mené une des plus belles batailles électorales, aux côtés du Maire Aliou Sall à Guédiawaye.

Méconnu du grand public, Abdou Karim Fofana, la force tranquille, est l’une des figures montantes de L’APR à Dakar.

Cheikh Mbagnick Ndiaye, digne représentant de l’APR dans le Saloum, a joué un grand rôle dans le retentissant succès de notre parti en 2019.

Et bien d’autres comme Cheikh Issa Sall Borome Mbour, Madiagne Seck l’homme fort de Gossas, Issakha Diop Maire de Pikine Est, Birame Faye Sine, Adama Adus Fall à la Médina ou encore Makhtar Diop à Touba, Thiaye Diaby au fond du Fouta et Cheikh Dethie Law l’homme fort du département de Kaffrine…. etc

Pape Fall

Responsable Politique APR/Guédiawaye