Après Dakar, Gims se fait insulter…et Booba s’y mêle aussi

Maître Gims se clashe avec le rappeur Maes : Booba s’en mêle !

D »son DJ doit être très bon ». Alors que l’animateur leur précise qu’il a fait un duo avec Booba, intitulé Madrina, Gims rappelle « Moi aussi j’ai déjà fait un duo avec Booba et alors ? ».

Samedi 21 septembre, Gims et son frère Dadju donnaient une interview à la télévision sénégalaise. Interrogés sur la nouvelle vague de rappeurs et plus précisément, Maes (auteur du titre la Madrina en collaboration avec Booba notamment), les deux artistes ont indiqué ne pas connaître sa musique tout en reconnaissant que son « DJ (devait) être très bon ». Alors que l’animateur leur précise qu’il a fait un duo avec B2o. « Moi aussi j’ai déjà fait un duo avec Booba et alors ? », a alors rétorqué l’interprète de Bella.

Un entretien qui n’a pas plu au natif de Seine-Saint-Denis. Le jeune homme de 24 ans a posté plusieurs stories : « Les nouveaux riches! #ZoulouGang. Puis il s’en est pris à celui qu’il surnomme « Maitre Slip ». « T’es vieux mais j’peux te frapper comme mon fils… ça arrive », a-t-il dit avant se moquant de Dadju : « T’inquiètes pas petit c**, tout va bien se passer. Dadju il fait le fou, wlh, Dadju les gars! ». Il termine en évoquant la femme de l’ancien membre de la Sexion d’Assaut : « bisou sur la bouche de DemDem ».

Mais l’histoire ne s’est pas arrêté là puisque celui qui va collaborer avec Valérie Pécresse a menacé Maes :

Ce nouveau clash est venu jusqu’aux oreilles de Booba. Le duc de Boulogne est l’un des ennemis de Gims mais également un proche de Maes. « Moi je suis pour la paix les gars et un feat dans ton album @diosang_asb répond moi ! Answer meeeeee !!!!! », a-t-il lâché ironiquement.

Une seconde partie de phrase qui fait référence à l’album de son petit protégé prévu pour la mi-janvier. Un opus sur lequel il ne figura malheureusement pas.