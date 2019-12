Le Barça met près de 37 millions € pour avoir…Neymar

Les dirigeants du FC Barcelone auraient déjà tout ficelé pour (enfin) rapatrier Neymar.

Après avoir été dans l’incapacité financière de recruter Neymar l’été dernier, face aux exigences du PSG de Leonardo, le FC Barcelone est plus optimiste pour l’an prochain. Selon Mundo Deportivo, le retour du «Ney» sera de nouveau une priorité à l’issue de la saison et le président Josep Maria Bartomeu en aurait informé les autres dirigeants du club, dont le directeur sportif Eric Abidal. Cette fois-ci, les négociations entre le PSG et le Barça ne devraient pas tourner en rond. Comme le rappelle la presse espagnole depuis quelques mois, le joueur de 27 ans aura la possibilité de demander à la Fifa de fixer le montant d’une clause libératoire, comme peut le faire n’importe quel joueur de plus de 27 ans au bout de sa 3e année de contrat dans un club. Le FCB pense ainsi pouvoir payer «seulement» 180 millions d’euros pour l’Auriverde. Au niveau salaire, tout serait déjà planifié avec le père du joueur. Neymar était rémunéré à hauteur de 22 M€ chez les Blaugranas avant de filer à Paris et aurait dû passer à 24 M€ de salaire annuel lors de la saison 2017-2018. De tels émolument l’attendent ainsi en Catalogne et ce alors qu’il empoche pas moins de… 36,8 M€ par an depuis qu’il est arrivé au PSG.