Après ses « tassous » et ses « Pakargnis »…Idy-Kirikou recadré par le Palais

Ou est Idy-Kirikou Seck ? Après avoir chanté les louanges de son bienfaiteur Macky Sall, après avoir dansé devant Macky Sall à Diamniadio, Idy-Kirikou-Seck, comme par enchantement a subitement disparu de l'espace politique de Macky Sall. Selon certaines sources, le nouveau laudateur de Macky occupait trop d'espace et devenait envahissant.

Après avoir cessé de chanter les louanges de Macky Sall : Idy-Kirikou-Seck traque les pro-Mimi au CESE

Après avoir bien joué sa partition, en se mettant à chanter les louanges du Président Macky Sall devenu à ses yeux son bienfaiteur, Idrissa Seck est devenu subitement aphone, disparaissant complètement de nos radars. L’on ne voit plus ni n’entend plus Idy-Kirikou-Seck. Idy-Kirikou-Seck à peine nommé Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), ne pouvant plus se retenir, soutient qu’entre lui et le Président de la République Macky Sall, c’est comme « mbourou ak soow ». C’est lui qui ne pouvant plus se retenir, esquissait des pas de danse devant le Chef de l’Etat Macky Sall à Diamnadio.

Idy-Kirikou-Seck dithyrambique, comme par enchantement a subitement disparu de l’espace politique de Macky Sall. Selon certaines sources, le nouveau laudateur du Président de la République a été recadré par son patron. Idy-Kirikou-Seck occupait trop d’espace et commençait à devenir envahissant. L’homme aime faire parler de lui.

Recadré par son patron, Idy-Kirikou-Seck préfère à présent passer son temps en se lançant dans la chasse contre les pro-Mimi Touré au CESE. Il laisse maintenant à son lieutenant Yankhoba Diattara, le soin de chanter, comme tout ministre, les louanges de Macky Sall. Idy-Kirikou-Seck garnit maintenant ses meubles en débusquant du CESE, tous ceux qui sont des pro-Mimi Touré. Cela est devenu pour lui, la chasse aux sorcières.

Idy-Kirikou-Seck veut extirper tous les pro-Mimi Touré du CESE pour pouvoir caser à leurs postes, ses propres militants, et pouvoir ainsi entretenir sa clientèle politique. Il a plus d’un tour dans son sac. Pour couronner le tout, c’est lui qui a lancé dans la tête du Président de la République Macky Sall, l’idée d’envoyer des Inspecteurs généraux d’Etat (IGE) pour fouiller la gestion de Mimi Touré au CESE. Kirikou-Seck n’agit jamais au hasard. Même s’il se met à chanter les louanges du Chef de l’Etat ou à esquisser des pas de danse devant lui, c’est uniquement parce qu’il a quelques idées derrière la tête qu’il le fait.

Kirikou-Seck a réussi à faire mettre hors-jeu Mimi Touré. Cette dernière est devenue aujourd’hui une des personnes capables d’éventrer tous ses plans. Il le sait et il cherche tous les moyens pour mettre hors d’état de nuire Mimi Touré. Danseur, chanteur, comploteur, Kirikou-Seck a plus d’un tour dans son sac.

