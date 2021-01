Le plan du Palais pour « bloquer »…Youssou Ndour

Palais de la République – Youssou Ndour : Le torchon brûle

Rien ne va plus entre certains membres de l’entourage du Président de la République et Youssou Ndour, le roi du Mbalax, par ailleurs ministre conseiller. Entre Youkhou Ndour et le Palais, le fossé se creuse davantage. Le torchon brûle. You se trouve maintenant placé dans la ligne de mire de certains tenants du pouvoir qui n’auront de cesse lorsqu’ils l’auront mis hors d’état de nuire. La guerre est lancée, et elle a commencé avec les audits commandités par le Président de la République Macky Sall à la Société du droit d’auteur et droits voisins (PCA).

Des audits qui risquent d’emporter la Présidente du Conseil d’administration de la SODAV qui se trouve être Ngoné Ndour, la sœur de la star planétaire. Youssou Ndour a été le premier à être surpris, lorsque l’annonce d’un audit de la SODAV avait été faite, à l’issue de la réunion du Conseil des ministres. Comme tous les Sénégalais, il venait d’apprendre la nouvelle. Suffisant, pour que ses proches soupçonnent un coup tordu de certains membres de l’entourage du Président de la République dont l’exercice favori est la chasse aux sorcières.

Et les proches de Youssou Ndour qui ont de tels soupçons n’ont pas du tout tort. On cherche à mettre la pression sur Youssou Ndour afin de neutraliser son groupe de presse qui dérange des tenants du pouvoir. Ces derniers, selon des sources, veulent se servir de l’audit lancé à la SODAV afin de mieux mettre la pression sur Yousou Ndour au cas où il voudrait se liguer lui et son groupe de presse contre une candidature du Président de la République Macky Sall à un troisième mandat.

Autrement dit, on veut que le groupe de presse de la star planétaire mette la pédale douce au cas où la candidature du Président de la République Macky Sall à troisième mandat va être annoncée. Une vieille recette que l’on veut appliquer à Youssou Ndour. C’est-à-dire, voir là où se trouve son talon d’Achille pour le faire chanter. Certains collaborateurs du Chef de l’Etat Macky Sall qui initient des complots de ce genre pensent pouvoir toujours venir à bout de leurs cibles.

Cette fois, l’exercice parait plus compliqué pour eux. Ils peuvent mettre la pression sur Youssou Ndour, mais comment faire céder à ce chantage, les travailleurs de son groupe de presse dont certains sont réputés pour leur indépendance et leur liberté de ton. Un exercice plus que difficile.

La rédaction de Xibaaru