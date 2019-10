Après une partie de jambes en l’air le premier ministre libanais offre 16 millions de dollars à un jeune mannequin sud-africain

L’affaire fragilise actuellement la République libanaise, selon le journal américain The New York Times, le premier ministre du Liban, Saad Hariri aurait versé plus de 16 millions de dollars à une jeune sud-africaine en 2013.

Une affaire qui fragilise le Premier ministre libanais, alors que de nombreuses manifestations ont lieu dans son pays pour dénoncer une situation économique de plus en plus difficile. Les déboires de Saad Hariri n’en finissent plus de s’accumuler. Le journal américain The New York Times révèle que le Premier ministre libanais a versé plus de 16 millions de dollars (14,7 millions d’euros) à Candice Van der Merwe, une mannequin sud-africaine rencontrée aux Seychelles, selon des documents juridiques.

La jeune femme, alors âgée de 20 ans, affirme avoir eu une relation avec le chef du gouvernement après l’avoir rencontré dans un hôtel de luxe, en 2013.

Les libanais, irrités par cette affaire réclament des explications à leur Premier Ministre.