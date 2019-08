Arrestation du maire de Thiénaba…L’AMS exige sa libération

L’AMS condamne la garde à vue de Monsieur Talla Diagne, Maire de Thienaba et exige sa libération sans délais

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) a appris la garde à vue à la Brigade de gendarmerie de Khombole depuis ce matin de l’un de ses membres, en l’occurrence Monsieur Talla Diagne, Maire de la Commune de Thienaba (Departement de THIES) suite à un différend avec l’Ageroute.

L’AMS condamne avec la dernière énergie cette bavure qui s’abat encore sur un Maire et par ailleurs Honorable Haut Conseiller des Collectivites Territoriales. Le seul tort du Maire Talla DIAGNE est de défendre les intérêts de ses administrés qui rencontrent d’énormes difficultés à cause des travaux mal faits au niveau des traversées de l’autoroute à péage Illa Touba comme il a été constaté dans plusieurs communes où passe cette autoroute.

L’AMS interpelle les autorités étatiques, en l’occurrence le Ministre des Collectivites Territoriales, de Developpement et de l’Amenagement du Territoire et son collègue des forces armées et exige la libération sans délai du Maire Talla Diagne par la brigade de gendarmerie afin qu’il puisse retrouver sa famille et ses administrés. Il reste bien entendu disponible pour répondre à toute convocation qui lui sera adressée par les services habilités à le faire dans le cadre de ce différend avec l’Ageroute.