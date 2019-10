HALTE À LA DÉSINFORMATION SUR MAHAMMED, TROP, C’EST TROP!

Nous n’accepterons plus les mensonges sur le dos du Ministre d’Etat secrétaire général de la présidence (ME SGPR) Mahammed Dionne.

Nous avons enfin démasqué les personnes malintentionnées qui sont derrière ces publications mensongères.

Notre éducation politique nous interdit d ‘attaquer ou de nuire ou même de répondre à une attaque venant de quelqu’un de notre camp politique mais cependant trop c’est trop. Il faut arrêter !

Nous savons riposter mais le à l ‘image du ME-SGPR Mahammed Dionne avec sa culture d ‘homme de paix et de consensus, nous voulons la paix, l ‘union, l ‘entente et la cohésion autour du Président Macky Sall, le seul constant.

Le ME-SGPR avec qui j’ai échangé ce Dimanche est parti bénévolement et en toute conscience en Europe pour revenir la semaine prochaine, inchallah.

Ces personnes qui le prennent pour un adversaire à abattre se trompent lourdement. PM Dionne n ‘a pas d’agenda caché, son seul objectif est d ‘accompagner et soutenir dans l’honnêteté, la fidélité et la loyauté son ami et frère le Président Macky Sall à réaliser ses ambitions pour le Sénégal.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général parti ADAE/J