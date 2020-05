Assauts contre le pouvoir : Pape Mademba Bitèye et l’opposition, même combat

Le Congrès de la renaissance démocratique (CRD) qui regroupe des partis non significatifs s’invite au débat sur le contrat entre la SENELEC et AKILEE. Comme s’ils avaient sous les yeux le contrat liant les deux entités, au moment de la rédaction de leur communiqué, les leaders du CRD s’en prennent à l’ancienne direction générale de la SENELEC et à AKILEE.

D’ailleurs : « Le CRD demande l’arrêt immédiat de l’exécution du contrat SENELEC-AKILEE sans crainte des conséquences possibles du contentieux qui pourrait en naître. En effet le coût éventuel de cette rupture ne saurait atteindre le niveau des lourdes pertes que la SENELEC devra subir du fait de la rente que le contrat crée au bénéfice d’AKILEE et des charges de renouvellement des compteurs et de la plateforme que l’arrêt du contrat impliquera au terme des dix années de sa durée. »

Ayant déjà pris parti dans cette affaire, le CRD réclame la saisine de la justice dans cette affaire. « Il appartient à l’État du Sénégal d’engager des poursuites pénales contre les dirigeants de SENELEC et ceux de AKILEE impliqués dans cette forfaiture, et à la justice sénégalaise d’identifier des délits de concussion et d’escroquerie manifestes. »

Pour le CRD, des coupables sont tout trouvés. Depuis que ce débat a été mis sur la place publique, certains ont décidé de s’y inviter parce que, agissant pour des intérêts. Le CRD ne pouvait manquer de se saisir de cette opportunité que lui offre cette affaire pour s’en prendre à nouveau au régime du Président Macky Sall. Comme lorsqu’il dit : « Le CRD regrette ce nième scandale financier innommable, portant sur des centaines de milliards de francs CFA. Il s’ajoute à la longue série de ceux l’ayant précédé, laquelle apparaît désormais comme constitutive de l’ADN du régime de Macky SALL ».

Il apparaît évident qu’à force de mettre ce débat sur la place publique rien que pouvoir casser ce contrat, le Directeur général de la SENELEC Pape Mademba Bitèye est en train d’armer l’opposition contre le régime du Président Macky Sall dont la solidarité gouvernementale est rudement mise à l’épreuve dans cette affaire.

En tout cas, Pape Mademba Bitèye devient le pion par lequel l’opposition veut affaiblir le gouvernement et Macky Sall.

