Assemblée : Les députés de Yewwi tiennent leur sit-in malgré l’interdiction du Préfet

Les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, principale force de l’opposition au Sénégal, se sont fait entendre face à la situation politique inquiétante du Sénégal. Ce jeudi, ils ont tenu un sit-in devant l’Assemblée nationale malgré l’interdiction du préfet de Dakar, qui avait évoqué le trouble à l’ordre public comme prétexte.

Lors de la manifestation, les députés de YAW ont critiqué les pratiques du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, ainsi que les arrestations arbitraires de membres du Pastef et de députés du PUR. Ils ont également dénoncé le refus de contrôle du budget de l’hémicyclique et la léthargie et le blocage institutionnel de l’Assemblée nationale, qu’ils accusent d’être à la solde du président Macky Sall. Le sit-in avait pour objectif de dénoncer ce que les députés considèrent comme une restriction de la liberté d’expression et de la démocratie au Sénégal après l’interdiction de leur sit-in devant la préfecture de Dakar.