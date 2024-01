Assises internationale la presse : Macky souligne l’importance des médias

Le Chef de l’Etat Macky SALL a présidé aujourd’hui la cérémonie d’ouverture des 50èmes Assises internationales de la presse francophone (Upf) au Centre international des conférences Abdou Diouf « CICAD » à Diamniadio sous le thème « Médias, Paix, Sécurité ».

L’objectif de l’Organisation est de fixer un horizon nouveau à la pratique journalistique dans un paysage toxique de l’information dominé par la manipulation et les fausses informations.

Cette rencontre, qui se tient du 09 au 11 janvier dans la capitale sénégalaise Dakar, réunit journalistes, éditeurs, dirigeants de médias et experts venant de tous les pays francophones pour réfléchir, débattre et échanger autour des grandes questions qui intéressent le développement de leur profession, selon la Présidence de la République

Le Président Sall a souligné l’importance de la place et du rôle des médias en temps de guerre, les médias face à la désinformation et à la manipulation, la paix et la sécurité à l’heure des réseaux sociaux, la liberté de la presse et la responsabilité.

Le Président Macky Sall a également salué le courage qui s’attache à l’exercice du métier de journaliste en temps de conflit et a déclaré que nous avons tous intérêt à la préservation du journalisme au sens noble du métier, celui de la sacralité des faits et du progrès des sociétés humaines.