Assouplissement de l’état d’urgence : La Csa approuve et met en garde

Dans un document adressé à la rédaction de Xibaaru, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) approuve l’assouplissement de l’ Etat d’urgence au Sénégal.

Déclaration de la CSA

Dans son discours du 11 Mai 2020 sur la situation sanitaire et socio-économique du pays, le Président de la République a décidé d’assouplir le couvre-feu ainsi que les mesures restrictives sur les activités socio-économiques du pays. La reprise des cours pour les classes d’examen à partir du 02 juin 2020, la réouverture des lieux de culte, la reprise progressive de l’activité économique sont autant de décisions qui suscitent espoirs et inquiétudes.

La CSA, convaincue qu’un pays comme le nôtre n’a pas les moyens de rester confiné pour longtemps ; convaincue également que la protection des populations contre le COVID-19 doit être une préoccupation de premier plan pour le gouvernement ; la CSA salue la décision du Président de la République de rouvrir les écoles à partir du 02 juin et de permettre à l’activité économique de reprendre son souffle dans certains secteurs.

Seulement, la CSA rappelle au gouvernement sa responsabilité régalienne de protéger tous ses agents et de traiter avec équité tous les enfants de ce pays. En conséquence, il doit prendre toutes les dispositions indispensables pour l’application rigoureuse des gestes barrières dans tous les espaces publics et de travail (port obligatoire du masque et respect de la distanciation sociale). Dans les entreprises en particulier, les comités d’hygiène et de sécurité devront jouer pleinement leur rôle pour la prévention et la protection des travailleurs. La CSA exprime ses fortes préoccupations quant au sort réservé aux élèves des classes intermédiaires, à la protection des enfants talibés et ceux en rupture avec leur famille. Il en est de même de la douloureuse situation de l’enseignement privé qui doit être réglé au plus vite par la mise à disposition de ressources financières pour entre autres le paiement des salaires des enseignants et le personnel de soutien.

Aussi, la CSA exprime sa solidarité à l’ensemble des travailleurs en particulier les plus touchés par la pandémie. A cet effet, notre centrale exhorte le gouvernement à agir avec pragmatisme et célérité dans son programme de soutien destiné aux secteurs sinistres parmi lesquels : les transports aérien, terrestre et maritime, l’hôtellerie, l’enseignement privé, les services de façon générale et le secteur informel (commerçants des marchés, conducteurs de Jakarta, chauffeurs, etc…).

Entre autres, notre Confédération invite le Gouvernement à accorder davantage de moyens aux travailleurs de la Santé et du nettoiement en guise de motivations supplémentaires pendant cette période de lutte. De même, les autorités devront en rapport avec les organisations faitières, accélérer la préparation de la campagne agricole de cette année.

Dans ces moments difficiles, la CSA invite le gouvernement à développer, plus que par le passé, des stratégies pour la préférence nationale pour toutes les initiatives privées. Le COVID-19 nous a certes fait prendre conscience de nos lacunes, mais elle peut et doit être, une opportunité pour notre pays. Il appartient aux décideurs d’en faire, plus qu’un slogan, une réalité.

Enfin, pour une meilleure prise en compte des préoccupations des travailleurs et des populations de façon générale, la CSA appelle le gouvernement à maintenir le fil du dialogue avec les différentes composantes de la nation.

Ensemble, boutons le COVID-19 hors du Sénégal et du monde

Fait à Dakar, le 13 Mai 2020

Le Secrétariat Exécutif Permanent de la CSA