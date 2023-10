Attaque contre la Senelec…un membre de Benno recadre Bouba Ndour

Dans une société où la parole est libre et où chacun peut s’exprimer, il est parfois difficile de discerner entre la vérité et la périphrase. Le chroniqueur, journaliste et communicateur Bouba Ndour semble être animé par cette conviction, celle de tout comprendre et de pouvoir transcender le monde dans lequel nous vivons.

Cependant, lors de l’émission « Jaakaarlo Bi », Bouba Ndour est allé trop loin dans son propos en accusant la Senelec d’avoir augmenté les prix de l’électricité sans raison valable. Cette accusation est injuste et infondée. La Senelec est une société qui fournit de l’électricité à toute une Nation et qui a pour objectif de satisfaire son clientèle en offrant un service de qualité, dans un contexte mondial difficile.

Le gouvernement sénégalais a su faire face aux multiples coupures d’électricité qui ont émaillé le pays pendant des années. Sous la houlette de Pape Demba Bitèye, la Senelec est devenue une entreprise dynamique et performante. Les coupures d’électricité sont désormais devenues un lointain souvenir et le taux d’électrification du pays a considérablement augmenté.

Le Sénégal dispose d’un potentiel de développement énergétique grâce à la découverte de réserves de gaz. Ce potentiel peut être un levier pour l’essor économique du pays et améliorer la qualité de vie de sa population. La Senelec sera un acteur majeur de ce projet et pourra contribuer à mettre en place une politique énergétique ambitieuse.

Bouba Ndour, bien qu’il soit un communicateur averti, doit faire preuve de plus de modération dans ses propos. Accuser sans fondement une entreprise comme la Senelec peut heurter sa crédibilité et remettre en cause son professionnalisme. Le Sénégal qui est en pleine émergence a besoin d’une presse sérieuse, responsable et objective pour accompagner son développement.

Jamais dans l’histoire du Sénégal, la mixe énergétique et la politique d’électrification intégrale n’a été autant réussi que sous le Président Macky Sall grâce auquel des endroit très enclavé du pays ont vu l’électricité devenir un réalité.

Par Cheikh Ibrahima Diallo, BBY