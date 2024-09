Attaques contre Mimi : Bassirou Dieng tire sur Bougane et le traite de…

Bougane, le rat d’égout qui attendait désespérément un deuxième tour

Bougane est d’un crétinisme inquiétant. Celui-ci est endémique et manifeste. C’est ce qui explique d’ailleurs ses vociférations envers Mme Aminata Touré Mimi. Mais, il faut comprendre ce rat d’égout, cousin du rat noir. Il a une dent contre Aminata Touré qui ne l’a pas amené dans la coalition Diomaye Président qu’il rêvait de rejoindre après l’échec du combat des recalés au parrainage. À part ce dépit amoureux, Bougane n’a aucun autre problème avec Mimi. Il la chouchoutait comme pas possible quand il pensait que Mimi pouvait l’aider à s’allier avec Pastef. Mais du moment que Mimi a mis une croix sur lui à cause de son double jeu au dernier virage des parrainages, Bougane a perdu le Nord et a pris Mimi comme cible. Des attaques de pipi de chat contre notre leader qui font marrer tout le monde.

Monsieur deuxième tour, tu dois vraiment savoir que la bave du crapaud n’atteindra jamais la blanche colombe. Il ne s’agira jamais de toi et Mimi. Car, cette bonne dame n’est pas ton alter égo. Alors, Bougane, le rat d’égout, tu peux continuer à vociférer et vociférer encore et encore mais tu ne réussiras jamais à faire remonter le temps pour rattraper ta décision suicidaire d’attendre le deuxième tour de la présidentielle du 24 mars 2024. L’élection présidentielle prochaine se passera en 2029, s’il plaît à Dieu car le Président Bassirou Diomaye Faye a déjà remporté le scrutin du 24 mars 2024 dès le premier tour. Il faut tenter maintenant d’ici là de travailler durement et sans relâche pour pouvoir au moins passer l’étape des parrainages. Et un petit conseil, il faut t’entourer de personnes plus intelligentes que toi. Ceux qui sont à tes côtés sont d’une grande pauvreté intellectuelle. À ton image….. Un autre conseil, il faudra soigner ton langage qui devient à chacune de tes incessantes sorties ordurier.

Bassirou DIENG, Coordonnateur de Mimi24 du département de Pikine