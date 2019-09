ATTAQUES CONTRE TIVAOUANE – Moustapha Diakhaté veut une tournure judiciaire contre Ahmed Khalifa Niasse

«Ahmed Khalifa Niasse et sa haine d’El Hadji Malick Sy : un danger pour le vivre ensemble sénégalais, à combattre absolument.» C’est le titre d’une déclaration postée par Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook. Pour l’ancien président du groupe Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale, «les attaques répétées d’Ahmed Khalifa Niasse contre El Hadji Malick Sy, sa famille, son absurde appel au Président de la République pour la désignation de Thierno Amadou Tidiane Ba comme khalife général des Tidianes et l’accusation de l’implication de Tivaoune dans la mort de feu Sidy Lamine Niasse prennent place dans une dérive très dangereuse pour la société sénégalaise»

Et c’est la raison pour laquelle, le ministre-conseiller auprès du chef de l’Etat invite toutes les familles religieuses à organiser «une réponse unitaire forte pour montrer le haut niveau de cohésion de l’Islam sénégalais, face à cet incendiaire à courte vue». «Son discours est symptomatique d’un mécanisme d’incitation à la fragmentation de la confrérie des Tidianes et c’est en cela que les autorités de l’Etat et de l’Islam ne peuvent rester sans réaction devant les agissements d’Ahmed Khalifa Niasse», écrit Diakhaté. Avant de conclure : «Les propos de ce chauffard de l’incitation à la haine, méritent une condamnation ferme de la République et une réponse judiciaire appropriée afin de faire face à ses actions d’insalubrité publique et de menace sur la cohésion nationale.»