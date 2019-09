Le Sénégal…une nation oubliée par ses dirigeants

Hier soir, le chavirement d’une pirogue aux iles de le Madeleine a fait 4 morts et 35 blessés. Parmi les victimes figuraient un neveu du Ministre des forces armées, Sidiki Kaba. Depuis l’annonce du drame un balai incessant d’autorités venus compatir avec les victimes et leurs familles se fait.

Mais où était ses autorités lorsque la population au « bas de l’échelle » souffraient de tous les maux (inondations, agressions, problèmes d’éclairage…).

Depuis son retour de voyage, le Président n’a toujours pas compati avec les victimes des dernières inondations. Le Ministère de l’intérieur de son côté semble impuissant face aux nombreuses agressions notées au niveau de la banlieue dakaroise. Et nos routes continuent à tuer de plus belle sans que solution ne soit trouvée.

L’Etat dans son plus haut démembrement semble ignorer tous ces maux qui gangrènent la société sénégalaise. Et quand toutes les plus hautes autorités de ce pays se déplacent par ce qu’il y’a un fils de tel qui a fait un accident alors l’on se demande si réellement le sénégalais lambda, celui qui a élu ses dirigeants, est considéré dans son propre pays.

Un Etat n’a pas de distinction entre ses propres fils, on est soit le père de tout une nation ou alors l’on ne l’est pas.