Augmentation de salaire : Les agents municipaux acculent Babacar Diop

Les agents municipaux continuent de crier leur ras le bol pour exiger une augmentation de salaires. En effet, après la grogne des travailleurs de la mairie de Ziguinchor, ceux de la ville de Thiès sont montés, ce mercredi au créneau pour acculer le maire Babacar Diop afin qu’il applique la lettre de circulaire relative à l’augmentation de salaires.

« Par lettre circulaire en date du 24 février 2023, l’Etat du Sénégal, à travers son ministre chargé des collectivités territoriales, demande aux maires et présidents du conseil départemental l’application immédiate des augmentations de salaires conformément à l’article 29 de la Loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relatif au statut général des agents des collectivités territoriales », rappelle Mouhamed Diop, le porte-parole des travailleurs municipaux.

« Fort de cela, nous avons adressé successivement deux lettres de demande à l’autorité municipale pour discuter des mécanismes exécutoires et de l’effectivité urgente de la lettre circulaire. Le maire de la ville, a jusque-là fait la sourde oreille et oppose des procédures dilatoires. Ce qui plonge les travailleurs dans l’amertume et l’incertitude. La désolation s’est emparée et des travailleurs, qui jour après jour, perdent des acquis et voient leur droit restreint. Face à ces abus et manques de sensibilité que subissent les travailleurs municipaux que nous sommes, nous aurons tors de sombrer dans l’inertie », regrettent-ils.

Les travailleurs de la ville comptent passer à la vitesse supérieure pour que leurs salaires soient augmentés. « Nous allons agir pour ne point compromettre notre dignité qui nous est très chère. Nous ne comptons pas rester les bras croisés face à l’injustice. Nous ne nous soumettons pas à l’arbitraire parce que nos droits sont bafoués », fustigent-ils sur Actusen. Face à cette situation, ils invitent le maire à écouter la voix de la sagesse. « Quand l’injustice a toutes les audaces, nous dit-on, la justice doit avoir le courage de faire face. Il en est de même pour l’Etat du Sénégal à qui nous demandons de renforcer son engagement par des garanties plus concrètes en accompagnant les collectivités territoriales dans l’effectivité des augmentations de salaires pour tous », plaident-ils.