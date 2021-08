La venue de Lionel Messi, rémunéré à plus de 35 millions d’euros par an au PSG, a fait décoller la masse salariale du club qui culmine à 302 millions d’euros. Une somme qui fait du club francilien la franchise avec la plus lourde masse salariale, tous sports confondus. Selon le « Daily », le PSG est loin devant le Real Madrid (250 M) et Manchester United (237 M).

À noter que la première masse salariale hors foot serait celle du club de baseball des Los Angeles Dodgers, avec 228 millions d’euros.