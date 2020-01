Babacar Diagne accusé d’être le « bras armé » de Macky

L’information défilait en boucle sur la Sen TV : « J’accuse Babacar Diagne d’être le bras armé de Macky Sall…pour museler la presse »…tels sont les propos de Bougane Gueye Dani repris par sa télé Sen TV qui vient de se voir infligé une suspension de 7 jours à compter du 31 décembre à minuit pour n’avoir pas respecté, selon le CNRA, l’interdiction des publicités sur la dépigmentation.

Le CNRA entre en action

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) dirigé par le journaliste Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux Etats Unis, a fait circuler une note qui suspend les programmes de la Sen Tv de Bougane Gueye dani pendant 7 jours. Ci-dessous les motifs du CNRA :

Bougane accuse le CNRA de Conseil de « dérégulation »

Bougane Gueye Dani accuse Babacar Diagne du CNRA d’être le bras armé de Macky Sall pour museler le groupe Dmédia. Bougane révèle le passé peu reluisant de Babacar Diagne qui a flirté avec Abdou DIOUF, Abdoulaye Wade et aujourd’hui avec Macky Sall. Le patron du groupe D média le tient pour responsable du chômage technique des centaines d’employés de la Sen Tv que va engendrer sa décision. Et Bougane de rappeler que cette décision ne va en rien changer la ligne éditoriale de la télévision. Pour Bougane cette décision intervient juste après le refus de la SEN TV de vendre le temps d’antenne au président Macky Sall qui souhaitait y faire diffuser son message à la nation et sa conférence de presse. Et Bougane de qualifier le CNRA de conseil national de « dérégulation » de la presse…