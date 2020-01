Troisième mandat…Macky a enfin parlé

Ceux qui attendaient le président Macky Sall sur le « troisième mandat n’ont pas été déçu. On peut dire tout simplement que le président de la République a répondu à leurs attentes.

Décryptage

Macky Sall a parlé enfin du troisième mandat. Lors de la conférence de presse a au Palais, après l’adresse à la nation, le président Macky répondant à une question sur le troisième mandat a clairement dit ceci : « si je dis que je suis à mon dernier mandat, c’est fini, plus personne ne va travailler dans le gouvernement. Et si je dis aussi que je briguerai un autre mandat, ce sera des débats à n’en pas finir. Donc je parlerai le moment venu. Mais pour l’instant que chacun se mette au travail ».

Le président a tout dit

En conclusion ce qu’on peut tirer des propos du président c’est qu’il ne veut pas qu’un débat inutile s’installe sur ce qu’il a tranché avec la réforme constitutionnelle de 2016 qui précise qu’un président ne peut faire deux mandats consécutifs. Le fait d’entretenir le flou ou comme il l’a dit, en réponse à la question « c’est Oui ou c’est NON, pour un troisième mandat, « je dirai OUI et NON ». Avant d’ajouter ce qui suit : « l’année dernière, ici-même, j’avais tranché le débat, alors je ne reviendrai pas sur ce que j’avais dit ».

Le président avait dit l’année dernière que c’était son « second et dernier mandat » et que la constitution avait déjà tranché. Mais les