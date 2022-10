Babacar Justin tire Babacar Touré : « Tu mens et tu sais que tu mens »

Les attaques de Babacar Touré ne sont pas du gout des souteneurs de Bougane Gueye Dany. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, le journaliste accuse le leader du mouvement Gueum Sa Bopp de travailler pour la survie du « système » contre Ousmane Sonko et pour garder ses privilèges. Une affirmation qui a fait réagir Babacar Justin Mbengue. Selon lui, « Babacar Touré ment ».

« Babacar Touré tu mens ! En tenant ces propos contre le Président Bougane tu sais que tu mens. En faisant cette vidéo tu savais que tu allais mentir, en quittant chez toi pour aller dans les émissions tu avais l’intention de mentir, même devant ta famille tu mens car tu es un ‘journaliste’ troubadour sans vergogne , mieux tu es un aventurier qui a un problème avec l’argent. Encore tu mens!! Ainsi ce sont les supports qui font la promotion d’un menteur avéré qui sont les vrais coupables de la promotion de cette impertinence sans gêne. Encore ‘bayil féne’ et cherche toi un travail. Cette belle leçon vaut mieux qu’un fromage comme disait La Fontaine dans le Corbeau et le Renard. Ne l’oublies pas , tu es un menteur et ce qui est dangereux c’est de voir un menteur qui ment et qui sait qu’il ment », répond sèchement Babacar Justin Mbengue.