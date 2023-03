Babacar Ndiogou : « Dépassionner le débat sur le Franc CFA et… »

Dépassionner le débat sur le Franc CFA et laisser la main aux experts pour mieux éclairer les masses

Le Parti ACT se félicite de la profondeur et de la clairvoyance du président Abdoul Mbaye sur la question du Franc CFA. Nous saluons les idées développées autour des problématiques qui suscitent un véritable débat : la nécessité de rompre rapidement les accords monétaires actuels et de sortir la France de la gouvernance du CFA. Ces questions sont à la fois politiques et économiques, dans le vrai sens du terme. C’est pourquoi nous reconnaissons l’intérêt constant que le président Abdoul Mbaye porte à cette question.

Le parti ACT et son leader sont clairs sur leur position en ce qui concerne le Franc CFA, position qui a été largement abordée et expliquée dans notre programme de gouvernance que nous comptons proposer aux Sénégalais en 2024.

Après l’interview du président Abdoul Mbaye sur Walf, certains médias ont publié des articles déformant le sens de ses propos sur la question du Franc CFA. Bien que le Président Abdoul Mbaye ait évoqué des sujets bien plus essentiels pour le développement du Sénégal, certains ont choisi de se concentrer uniquement sur la question du CFA, en omettant les autres points importants de l’interview. Dans un article publié sur un média en ligne, l’auteur, qui n’a pas clairement divulgué son nom, a écrit : « Ne comptez pas sur l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye pour plaider en faveur d’une sortie des pays de l’UEMOA du Franc CFA ». Nous préférons penser que l’auteur de cet article s’est trompé de bonne foi en ne comprenant peut-être pas le véritable sens des propos du Président Abdoul Mbaye. En tant qu’expert banquier expérimenté, ayant travaillé à la BCEAO et ayant continuellement œuvré pour l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais, Abdoul Mbaye ne posera aucun acte contraire à l’intérêt du Sénégal et de l’Afrique.

En ce qui concerne la sortie du Franc CFA, le parti ACT et son leader estiment que c’est à la France de sortir de cet accord monétaire plutôt qu’aux pays de l’UEMOA. Nous entendons œuvrer avec détermination pour une réforme profonde du Franc CFA, rompre les accords monétaires avec la France, conserver les acquis de l’union monétaire et réformer avec intelligence et efficacité la monnaie. De plus, nous estimons que le changement de dénomination est également essentiel afin de renforcer la symbolique de notre souveraineté monétaire.

Enfin, concernant la parité fixe, le parti ACT et son candidat Abdoul Mbaye défendent une parité en rapport avec un panier de devises diversifiées pour assurer la flexibilité dans la politique monétaire. La monnaie est un sujet sérieux, et toute réforme monétaire peut entraîner des mutations profondes à tous les niveaux. Ainsi, il est essentiel de bien comprendre de quoi il s’agit avant de s’aventurer dans ce domaine.

Babacar Ndiogou

ACT – Membre du Cercle des Cadres