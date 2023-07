Bacary Seck : «Macky Sall, un homme d’État à jamais immortalisé»

LE PRÉSIDENT MACKY SALL: UN HOMME D’ÉTAT À JAMAIS IMMORTALISÉ

Il vient de le faire…. Sortir par la grande porte et ce malgré tous les qualificatifs et pretentions qu’on lui avait attribués.

Hier, en début de soirée, lors de son adresse à la Nation, le Président Macky Sall en a surpris plus d’un. Depuis plusieurs années, les experts ( et ils sont plus de 17 millions chez nous) en politique se sont adonnés à leur jeu favori: parler à la place du principal concerné. Tous se sont mus en de véritables devins, attribuant au Président Macky Sall le vœu de briguer un troisième mandat. Ils ont tenu en haleine le Sénégal, soufflant le chaud et le froid, allant même jusqu’à semer des graines de discorde, de haine, d’affrontements verbaux et corporels…. Mais hier, le Président Macky Sall y a mis un terme en annonçant sa non participation à l’élection présidentielle du 25 Mars prochain.

Quelle grandeur! L’homme qui a mis en branle le Plan Sénégal Émergent qui est en train de changer radicalement le visage de notre cher pays vient encore une fois de démontrer à la face du monde qu’il est un véritable leader, un homme d’État aguerri qui ne se soucie que du bien de son pays. Oui! Il vient d’écrire son nom en lettres d’or dans les annales politiques du Sénégal.

L’histoire retiendra et à jamais… Le Président Macky Sall est le premier Sénégalais, Chef de la Magistrature Suprême à organiser une élection présidentielle sans y prendre part. L’annonce, tombée telle un couperet, a définitivement mis au chômage forcé certains leaders de l’opposition qui n’avaient comme programme et discours « Macky ceci, Macky cela… et patati et patata ».

Le Président Macky Sall peut partir la tête haute: douze ans ( hormis son compagnonnage avec le Président Abdoulaye Wade) au service du Sénégal; douze longues années si l’on sait que les Sénégalais sont difficiles à manager.

Sous son Magistère, des défis majeurs ont été relevés tels que l’amélioration de l’environnement des affaires, le renforcement du capital humain et une politique économique diversifiée compétitive, la prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques, l’amélioration de l’accès à l’énergie en zone urbain et rural, la création d’emplois décents pour les jeunes et pour les femmes et la lutte contre la pauvreté.

Au-delà de la croissance économique qui était passé à 7,2% ( avant de subir les foudres de la COVID 19) et la réduction du déficit budgétaire, il faut magnifier certains efforts qui ont été faits pour améliorer les conditions de vie des populations notamment pour les couches les plus vulnérables. Et pour en justifier, nous pouvons citer «les bourses de sécurité familiale, le Programme d’Urgence de développement communautaire (PUDC), la couverture maladie universelle (CMU), les avancées dans le domaine de la Santé, de la protection sociale et l’accès à l’eau.

Sur le plan des infrastructures routières et du transport, nous n’avons même pas besoin d’y revenir longuement; il suffit de sillonner le Sénégal pour constater les avancées considérables notées dans ces domaines, surtout avec le TER, le BRT, la compagnie AIR SÉNEGAL INTERNATIONAL, le renouvellement du parc automobile urbain, SÉNÉGAL DÉM DIKK, la transgambienne, les nombreux ponts… qui ont fini de soulager les Sénégalais.

Le Président Macky Sall a tant fait. Cependant, nul ne peut faire l’unanimité. Les détracteurs seront toujours aux aguets. Déjà, certains se donnent présentement pour mission de salir cette très honorable sortie en la qualifiant de forcée. Mais il n’en demeure pas moins que vous avez eu le courage, la maturité, la grandeur et l’exemplarité de l’avoir fait. Le Sénégal vous en sera redevable, les générations futures vous chanteront, l’Afrique vous citera en exemple et le monde vous tendra ses bras pour de nouvelles missions. Président Macky Sall, vous venez d’entrer dans l’histoire par le grand portail.

Bacary Seck, Coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication ( #2RIC)