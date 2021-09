Bacary Seck qualifie les membres de l’opposition de « loosers politiques »

EXISTER VAILLE QUE VAILLE : LE MOT D’ORDRE D’UNE OPPOSITION AUX ABOIS…Par Bacary Seck

« Kouy naaw say dounk di rouss, fi nga dieum soréwoul », dit le proverbe. L’opposition sénégalaise n’a toujours pas assimilé cette leçon. Ses leaders, non contents de pleurer chacun dans son coin, s’étaient déjà regroupés au sein d’une coalition dénommée « JOYYANTI »…sans doute pour se sécher mutuellement les larmes suite aux raclées que leur avait infligées le Président de la République SEM Macky Sall, lors des législatives de 2017.

À force de leur administrer des uppercuts renversants, le Président Macky Sall les pousse encore une fois à se réunir sous une autre appellation. Toujours est-il que, quelle que puisse être leur trouvaille dénominative, cette équipe de loosers se verra infliger de sévères corrections de la part du Président Macky Sall pour plusieurs raisons:

✓ Ousmane Sonko ( nous savons que ses affidés vont encore, comme à leur habitude, nous abreuver d’injures et d’insanités mais nous allons les recevoir avec philosophie) gagnerait mieux à éclaircir la situation avec ce supposé viol dont l’accuse Adji Sarr avant de prétendre occuper un poste de maire. En plus, comment peut-il combattre un système et aller s’allier avec les gens du système ? Cela dénote encore une fois sa fourberie et sons sens tordu de la droiture.

✓ Khalifa Sall, même s’il a eu un passage honorable à la tête de la mairie de Dakar, ne saurait bénéficier une fois de plus de la confiance des citoyens. Reconnu coupable de faux et usage de faux sur des documents administratifs, il aura du mal à recouvrer la confiance des citoyens. Certes, il garde toujours une aile du parti socialiste; cependant, ses déboires avec la justice lui portent ombragé.

✓ Bougane Guèye Dany, l’éternel pisteur du Président Macky Sall, n’a aucune initiative personnelle. Et comme nous nous le posions dans nos sorties précédentes, qu’a-t-il fait pour Saint-Louis? Patron de presse, il pense ardemment que son organe peut lui permettre de déstabiliser le régime. Malheureusement pour lui, beaucoup l’assimiler à un guignol qui, telle cette grenouille qui voulait ressembler à une vache, finira par éclater à force de gonfler.

✓Ahmeth Aïdara, quant à lui, gagnerait mieux à rester devant son micro, à faire la revue de presse, mais surtout à se parfaire car n’ayant jamais été impartial dans le traitement des informations. Nous doutons fort qu’il puisse l’être si jamais le hasard total le mettait à la tête d’une mairie.

✓ Aïda Mbodj, propulsée ministre sous l’ère Wade, est la seule femme de cette coalition qui pourrait se vanter d’avoir un semblant de base politique. Même si elle a eu le courage de continuer ses études, elle ne doit sa notoriété que par les grâces de l’ancien Chef de l’État. Mue par la soif de pouvoir, elle a fait le mauvais choix en s’alliant avec des gens qui ont fini par dépiter les populations.

✓ Abdoul Mbaye, l’éternel rancunier, sans aucune base solide si ce n’est sa langue fourchue qui distille tout le temps un venin pestilentiel. Il n’a toujours pas avalé la pilule amère de son éjection du gouvernement de Macky. Seulement, la rancune l’empêche d’avoir les idées claires.

✓ Cheikh Bamba Dièye, le pire maire que Saint-Louis aie connu. Il vit toujours dans l’illusion. Il ne représente pas grand chose dans sa ville d’origine qu’il a fini de reléguer au dernier plan des collectivités locales du pays.

✓ Malick Gakou du grand parti qui au fil des années essuient des revers. Il a beaucoup à faire car même dans son fief, il ne parvient à s’imposer.

Et les autres….

Tout ce beau monde qui gazouille de gauche à droite espère remporter le maximum de localités possible. Le hic qu’ils partagent tous est le fait qu’ils ne se prononcent que pour essayer de mettre le Président en mal avec les populations. Ils n’ont aucune espèce d’apport dans la chose publique, si ce n’est que piailler. Aucun d’entre eux n’a jamais fait quoi que ce soit pour les populations qu’ils prétendent défendre. Il est vrai que nous sommes en politique, et que tout est possible. Cependant, il y a des préalables, et ce n’est pas le fait de martyriser les gens avec de vaines paroles, des invectives contre le régime… qui poussera les gens à leur accorder une once de crédit. Vous ne pouvez pas vous vautrer dans vos résidences luxueuses, à l’occasion exposer les enfants d’autrui, chaque fois qu’il y a problème vous vous ruez vers les médias pour tympaniser les gens sans aucune forme d’assistance envers les populations et à l’approche des élections quémander les voix des citoyens. « Tchiine bou naré nèx, sou baxé dafay xègne » et l’odeur que dissipe votre sauce ne présage rien de bon!

Bacary Seck.