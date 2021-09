Kaolack : Abdoulaye Khouma interpelle le Président sur l’impartialité du commandement territorial

Le principe sacro-saint de l’organisation d’une élection locale libre, démocratique et transparente est-il menacé à Kaolack? La question mérite d’être posée lorsqu’un candidat appartenant à la majorité présidentielle émet de sérieux doutes quant à la neutralité du Commandement territorial. Faisant face, hier, à une foule monstre de militants acquis à sa cause, en présence de la presse, le candidat de « Domi Kaolack », Abdoulaye Khouma a évoqué, pour le déplorer, le comportement des tenants de l’administration territoriale.

Neutralité de l’administration locale

Depuis quand les autorités territoriales accompagnent-elles des affairistes, sans titre officiel, encore moins de mandat, en visite de chantier? C’est la grande interrogation soulevée par le jeune responsable politique, Abdoulaye Khouma. « A quelques mois seulement des élections locales, nous avons constaté un comportement renversant, inadmissible et antirépublicain des autorités du Commandement territorial qui s’affichent officiellement avec un candidat déclaré à la Mairie de Kaolack, sous le prétexte fallacieux, de visites de chantiers dans le cadre des inondations », a souligné M. Khouma.

Convaincu qu’une telle attitude ne milite ni en faveur de la démocratie, ni en faveur de la transparence en cette période préélectorale, il a interpellé le Président de la République, Macky Sall et son Ministre de l’Intérieur, leur tutelle, sur « l’impérieuse nécessité pour les autorités administratives d’être et de rester Républicains avant, pendant et après les élections ». Si ces dernières sèment le doute dans les rangs de la majorité, se demande Abdoulaye Khouma, qu’en sera t-il pour l’opposition qui ne cherche que la petite bête dans le camp présidentiel?

« Face à ce doute légitime, nous interpelons encore le Chef de l’Etat, Macky Sall, sur l’urgence de redéployer les autorités du Commandement territorial avant la tenue des élections », martèle M. Khouma. Mieux, ajoute-il, si de telles manœuvres ne cessent pas, il promet de donner les noms des initiateurs lors de sa prochaine sortie médiatique.

Primauté du choix des populations

Pour éviter que de telles manœuvres, savamment orchestrées par Modou Nddiaye Rahma dans l’optique de faire croire aux populations qu’il incarne le choix personnel du Président Macky Sall, le candidat « aperiste » Abdoulaye Khouma a apporté une précision de taille à l’opinion publique. « Pour le Président Macky Sall, comme il s’agit d’une élection locale, il est clair que les investitures incombent exclusivement aux populations locales. En réunion de la conférence des présidents, le Président Macky Sall, lui-même, a laissé entendre qu’il n’a mandaté personne, qu’il n’a choisi personne et que seul le choix des populations importe à ses yeux. C’est clair, net et précis », déclare-t-il.

Une précision qui vaut son pesant d’or pour les militants galvanisés par « la franchise et le courage politique » du jeune candidat à la Mairie de Kaolack. Invitant ces derniers à rester vigilent et à ne pas céder à la stratégie de diversion de l’autre camp, Abdoulaye Khouma a réitéré sa volonté de sortir Kaolack de l’ornière.