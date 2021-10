Ballon d’or : Diomansy Kamara demande aux Africains de créer leur…

Diomansy Kamara: “Honorons nos propres stars du ballon rond en créant nos propres récompenses”

Comme d’autres joueurs ou consultants, Diomansy Kamara a également décrié les choix de France Football qui n’ont pas mis sur la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or Edouard Mendy. Dans un post Instagram, l’ancien attaquant des Lions du Sénégal a suggéré aux Africains de créer leurs propres récompenses. Kamara est d’avis qu’un “trophée qui change ses critères perd sa crédibilité et de sa valeur plus les années passent! Les règles doivent être égalitaires et pas en fonction de tel sponsor, de telle affinité ou de la “mauvaise nationalité…”.

Tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur.

Édouard Mendy Sa foi et son humilité n’ont d’égales que celles de Ngolo Kanté.

Foi+humilité =Sérénité

25 clean sheets en 44 matchs.

Il ne figure pas au Top 30 de la liste France Football au ballon d’or malgré une saison monstrueuse ponctuée par une Champions League à laquelle il a grandement participé puisqu’il a été élu meilleur gardien de la compétition.

La raison de cette absence évoquée par Pascal ferré (Rédacteur en chef du Journal ) est la suivante :

Je pense qu’il lui manque un peu d’antériorité dans sa carrière. La plupart des joueurs de cette liste sont au plus haut niveau depuis plusieurs années. Edouard Mendy est l’archétype d’un joueur à l’ascension supersonique. Il a accompli une saison 2021 exceptionnelle. Mais elle ne vient pas après cinq années exceptionnelles.

Le ballon d’or , c’est chaque année pour chaque saison ou tous les 5 ans ??

Un trophée qui change ses critères perd sa crédibilité et de sa valeur plus les années passent! Les règles doivent être égalitaires et pas en fonction de tel sponsor , de telle affinité ou de la “mauvaise nationalité…”

Mais bon plus rien ne nous surprend nous y sommes habitués .. 1 seul ballon d or pour un joueur Africain Georges Weah en 1995 ! Rien pour Samuel Eto’o , Yaya Touré ou plus récemment Sadio Mane pour ne citer qu’eux …Trouver l’erreur.

L’heure n’est plus à quémander quoi que ce soit, à nous d’honorer nos propres stars du ballon rond en créant nos propres récompenses.

En attendant, espérons qu’il reparte au minimum avec le trophée Yachine, amplement mérité.