L’échec cuisant du fils du Bamali, Sadio Mané, dans la course pour le ballon d’or est resté inacceptable pour plus d’un. Si l’espoir de rafler un second ballon d’or s’est envolé pour le continent africain, l’échec de Sadio Mané servira peut-être selon Samuel Eto’o à réveiller les consciences.

Pour l’ex international camerounais qui a fortement battu campagne pour Sadio Mané, les africains doivent revoir l’importance qu’ils accordent à leur joueur. « Les joueurs Africains ne sont pas respectés par leurs propres frères. Et, c’est ce qui est dommage. Mais quand je le dis certains se braquent », a-t-il déploré.

Soulignant les votes Africains qui ont été pour la plupart en défaveur de ses fils, dont l’international sénégalais Sadio Mané classé 4ème (Sur 44 pays Africains, Mané a été placé premier dans seulement 12 d’entre eux), le camerounais estime qu’on pouvait faire mieux.

Il faut rappeler que le ballon d’or de cette année a délié beaucoup de langues.