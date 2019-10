Ballon d’or : Voici la liste des 30 nominés

Lundi soir, France Football a annoncé la traditionnelle liste des 30 nommés au Ballon d’or. Un groupe dans lequel on peut retrouver les principaux acteurs habituels. Liverpool (7), le Barça (4), l’Ajax (4) et Manchester City (5) comptent à eux seuls 19 des 30 sélectionnés. Pour le graal, les principaux favoris du côté de Liverpool sont Virgil van Dijk et Sadio Mané. Sans oublier Lionel Messi, encore une fois auteur d’une saison XXL, avec un championnat d’Espagne et une campagne de Ligue des champions mémorable. À noter également la présence de quatre Français avec Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Kylian Mbappé et Karim Benzema, faisant de la France la deuxième nation la plus représentée après les Pays-Bas.

Les 30 nommés :