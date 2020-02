Bamba Fall : « Le pouvoir a peur de ne pas contrôler Dakar… »

La proposition faite par la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye, celle d’accorder un statut particulier à la ville de Dakar, a ulcéré le maire de la Médina, Bamba Fall. Pour lui, cette proposition a des soubassements politiques dont le but est de domestiquer la ville qui est pour la plupart hostile au parti au pouvoir.

« Le pouvoir a peur de ne pas contrôler Dakar. Le parti au pouvoir a toujours eu des propositions à Dakar. Et aujourd’hui, les tenants du pouvoir ne pensent plus gagner Dakar à cause de leur de leur mal-gouvernance, il y a de grandes mairies que le parti au pouvoir ne pense plus gagner. C’est pourquoi ils veulent réformer pour maintenir leurs hommes à la tête des grandes puissances locales », a souligné M. Fall sur la TFM.

« Si le pouvoir était sur de gagner la ville de Dakar, il n’allait pas penser à cette réforme. C’est un calcul politique qui sous-tend cette réforme de statut spécial de la ville de Dakar. Pourquoi la question n’est pas posée à la mairie de Guédiawaye, Pikine ou de Rufisque », a-t-il ajouté.

Selon lui, Macky Sall et son régime sont gênés par le mode d’élection des maires qui a changé avec le dialogue politique. « Sur la base du mode d’élection du maire qui est maintenant le suffrage universel direct, le maire de Dakar est connu d’avance. Il ne suffit plus qu’une liste gagne pour qu’on connaisse qui doit être le maire », a rappelé l’édile.