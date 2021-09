Barth fait vibrer la sous-préfecture de Grand Dakar (vidéos)

Barthélémy Dias a effectué une descente musclée au niveau de la Sous-préfecture de Grand Dakar. Accompagné d’une bonne escorte de jeunes le candidat déclaré à la mairie de Dakar n’a pas mâché ses mots. Le ministre Ndéye Saly Diop Dieng est accusée de transferts d’électeurs dans cette commune.

« Nous sommes dans notre droit. Les transferts d’électeurs qui ont été faits, hier, par un responsable politique de l’Apr, de surcroît un ministre de la République, ne passeront pas. Il n’y a aucune autorité déconcentrée, que ce soit un Préfet, un Sous-préfet ou un Gouverneur qui a le droit de violer la loi. Nous sommes en République. Quiconque viole la loi, on lui montre qu’il n’a pas le droit de la violer », a déclaré Barthélémy Dias à sa sortie des locaux de la Sous-préfecture où une commission d’inscription sur les listes électorales a été mise en place.

« Il faut que ça soit bien dit et clairement entendu. La prochaine fois, si on est appelé à revenir ici, parce que Monsieur, le Sous-préfet a exclu notre représentant, c’est lui-même qui sera exclu de la commission. Nous avons assez de moyens pour éviter de nous battre. Mais il y a des moments où nous sommes obligés de descendre sur le terrain pour faire le constat et faire comprendre à l’autorisé et non à l’autorité qu’il n’a pas le monopole de la bêtise », a-t-il déclaré.