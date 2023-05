Barthélémy Dias : « Sonko et Khalifa Sall étaient d’accord pour le dialogue »

«Ousmane Sonko et Khalifa Sall étaient au courant et aucun d’entre eux ne s’est opposé au principe du dialogue. Parce que si c’était le cas, je n’allais pas rencontrer le président Macky Sall. Et c’est suite aux démarches de bonnes volontés que j’ai accepté de me déplacer non pas à la présidence de la République, ni dans son domicile à Mermoz, mais dans un lieu neutre», s’est justifié le maire de Dakar.

Barthélemy Dias, qui a fait face, ce lundi, à la presse, a souligné qu’«un président de la République qui accepte de se déplacer nuitamment dans un lieu neutre pour échanger avec le maire de Dakar, c’est parce que lui aussi est conscient que le dialogue est nécessaire».

«Ceux qui sont là aujourd’hui à s’agiter, s’exciter (sachent) que le président Macky Sall est disposé à dialoguer de façon sincère jusqu’à ce que l’on constate le contraire», a-t-il ajouté, rappelant que Macky Sall est un président sortant.

Le maire de Dakar, repris par Seneweb, a indiqué que lorsque le chef de l’État lui a demandé les points sur lesquels l’opinion souhaiterait des concertations, il a cité les «cas» Khalifa Sall et Karim Wade, l’affaire Ousmane Sonko, la question du troisième mandat, le parrainage, la libération des détenus politiques et le bulletin unique, entre autres points.

«C’est au terme de cette audience que j’ai appelé Ousmane Sonko et Khalifa Sall», a ajouté le maire de Dakar, qui se dit être un pur produit de l’opposition sénégalaise.