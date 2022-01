Benno battue à Thiès…Diaraf Sow démonte Idrissa Seck

À IDRISSA SECK, RENDEZ NOUS NOTRE CESE, VOTRE INCROYABLE LAXISME DOIT ÊTRE SANCTIONNÉ !

Sans Ministère, sans fonds politiques et sans une Institution comme le Conseil Économique Social et Environnemental et sans un allié comme l’APR et les autres partis de Benno Bokk Yaakaar, vous étiez fermement sur le terrain à Thiès, en train de mouiller le maillot ;ce qui se soldait souvent par une victoire, le seul prix de l’effort.

Depuis que le Président vous a donné des Ministères, la présidence d’une Institution avec pratiquement 8 milliards de fonds politiques, au lieu de s’en servir pour mieux travailler, vous avez fuit le terrain, vous avez fuit ceux pour qui le Président vous a armé, vous n’avez pas mouillé le maillot, bref, vous n’avez rien foutu pour renforcer la coalition Benno Bokk Yaakaar, notamment à Thiès.

Et résultat: Des inconnus « you todioul fenne » viennent vous choper toutes les mairies de Thiès, y compris la Ville de Thiès, à cause de votre négligence et votre inaction.

La paresse et le laxisme dont vous avez fait preuve à Thiès alors que le Président Macky SALL avait grandement confiance en vous mérite d’être sanctionnés politiquement.

En effet, les résultats catastrophiques et déshonorants que nous avons obtenu dans la cité du rail à cause de la distance que vous avez prise vis à vis de vos militants traditionnels depuis que vous avez rejoint le pouvoir, confirment que les moyens politiques qui vous ont été alloués par le Président de la République, n’ont pas servi les Thiessois; ils n’ont pas été utilisé en faveur des militants de Rewmi, d’où les hués et le vote sanction.

Wolof Ndiaye nêna : « Kou nagou dâgou te kou dâgou gnou raw là ».

Rendez-nous notre CESE ; On en a besoin pour d’autres alliés plus actifs et plus sérieux qui ont accepté honnêtement et franchement de travailler et de soutenir le Président de la République, sans tricherie et sans calcul politicien.

Me Diaraf SOW Président National de la coalition Joowléene et Secrétaire Général national du parti ADAE/J